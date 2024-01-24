وزير الداخلية: مصر ستظل صامدة في مواجهة المؤامرات والأطماع لتحيا عزيزة كريمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إن مصر ستظل صامدة في مواجهة المؤامرات والأطماع لتحيا عزيزة كريمة.

وأضاف وزير الداخلية في كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ72: "إن التحديات الأمنية تتعاظم في ظل محيط إقليمي مضطرب وعالم يموج بالصراعات والمتغيرات، وقد حرصت الاستراتيجية الأمنية على التعامل الفعال مع معطيات هذا الواقع من خلال ترتيب الأولويات وتقييم المخاطر والارتكاز على أسس علمية في التخطيط لتحقيق الاستباق الأمني في مواجهة ما يهدد أمن المجتمع واستقراره".

وتابع: "إننا في الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لمعركة الإسماعيلية المجيدة ، نستعيد مشاهد يوم خالد في ضمير الأمة المصرية ، حين وقف رجال الشرطة ليخوضوا واحدة من أشرف المعارك ترسيخا لتلاحمهم وتكاتفهم وأبناء الشعب المصري ، ليسطر التاريخ كيف كانت تضحيات الشرطة تعبيرا عن عطاء وطني صادق ممتد عبر العصور إلى اليوم ، مؤمنا وواعيا بأهدافه".

كان الرئيس السيسي وصل إلى مقر الاحتفال بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة، والذي يوافق 25 يناير من كل عام؛ بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

كان في استقبال الرئيس السيسي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتم فور وصول الرئيس، استعراض حرس الشرف، وعزف السلام الجمهوري.