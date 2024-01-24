الرئيس السيسي: أمن واستقرار الدول مسئولية الشعب بجانب الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن استقرار الدول والحفاظ علي أمنها لا تتحمله الحكومة فقط بل كل أفراد الشعب أيضا، وبقول ده في وقت صعب أوي.

وتابع: "لكل المصريين.. من كام يوم كنا بنتكلم وقلت إن استقرار الدول والحفاظ على أمنها واستقرار مش أمر يخص الحكومة والقيادة بس.. كل أفراد الشعب.. كل أفراد الشعب مسئول عن أمن واستقرار البلد.. انا بقول الكلام ده في وقت صعب أوي.. انتوا شايفين المنطقة والعالم في وضع صعب ومضطرب".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في حفل عيد الشرطة 72: "اتكلمنا في شهر أكتوبر خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية، وبعد 4 شهور تقريبا بنتكلم في نفس الموضوع.. يا تري الـ 4 شهور دول عدوا علينا بسهولة في مصر؟!.. احنا كنا بنواجه أزمة كورونا وبعد منها الأزمة الروسية.. ودي أقل حاجة، وجه موضوع الملاحة في البحر الأحمر".

وتابع: "أنا مصري زيكم مقدر حجم المعانه كويس جدا، الأسعار غالية والظروف صعبة، لكن ربنا أراد اننا نشاهد مشاهد قاسية جدا، بنتكلم انهاردة في 25 ألف شهيد من المدنيين في قطاع غزة وأكثر من 60 ألف مصاب، وتدمير كامل للقطاع كله، وبقول الكلام ده عشان نعرف أد إيه أحنا بنواجه ظروف صعبة جدا".