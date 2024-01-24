السيسي: الأوضاع الاقتصادية سيتم مناقشتها بشكل أعمق في الحوار الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التكاليف التي تكبدتها مصر لمواجهة الإرهاب، تقدر بـ 120 مليار دولار، مؤكدًا أن موارد الدولة المحدودة لم تكن تتحمل ذلك.

وأضاف في كلمته باحتفال وزارة الداخلية بالذكرى 72 بعيد الشرطة، أن الدولة لم يكن لها خيار سوى مواجهة الإرهاب وتحمل الكلفة وإلا لساءت الأوضاع وعاشت البلاد حالة من عدم الاستقرار، مشددًا على أن الدولة واجهت الإرهاب بكل أشكاله بتضحيات رجال الشرطة والجيش وفئات أخرى من المجتمع؛ للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وسلامتها.

وأشار إلى أن كل هذه التكاليف أثرت بالتأكيد على الاقتصاد المصري، مضيفًا أن الحوار الوطني سيستمر، ومناقشة الأوضاع الاقتصادية من خلال الحوار الوطني ستتم بشكل أعمق وأشمل للعمل على مواجهة التحديات.