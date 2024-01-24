"كل اللي بنعاني منه هيمر".. الرئيس السيسي: معبر رفح مفتوح دائما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن معبر رفح مفتوح دائما.

وأضاف في كلمته في الاحتفال بالذكرى 72 لعيد الشرطة: أمامنا مثال حي الآن لناس مش عارفين ندخلهم أكل- سكان قطاع غزة- مؤكدا أن الدولة المصرية لم تغلق معبر رفح على الإطلاق من أجل منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف الرئيس: "بقول الكلام ده.. اتقال كلام كتير على أن مصر هي السبب.. هقول كلمة صعبة.. أنا هروح من ربنا فين؟ّ!.. ولو أنا السبب في منع دخول لقمة عيش لغزة.. أروح من ربنا فين؟!.. معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة في 7 أيام في 30 يوم.. لكن في إجراءات بتم من الجانب الأخر "إسرائيل" علشان نقدر ندخل الحاجة دون أن يتعرض لها أحد.. وده شكل من أشكال الضغط اللي بيمارسه الجانب الإسرائيلي على القطاع لهدف الإفراج عن الأسرى".

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل عيد الشرطة 72: "لا يمكن أن نغلق معبر رفح أمام عبور المساعدات لغزة.. ولازم تكونوا متأكدين من كده.. ومش لازم يطلع بيان هيئة الاستعلامات ولا الخارجية والداخلية ولا المخابرات العامة.. احنا مش بنعمل كده".

وقال الرئيس السيسي: " كل حاجة تهون.. المهم سلامة مصر.. وعاوز أقولكم كل اللي مر وبنعاني منه بفضل الله وهو يسمع ويرى هينتهي إن شاء الله".