السيسي عن ضبط الأسعار: المواطنون معهم كامل الحق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن محطات الكهرباء تحتاج إلى غاز بما يعادل مليار دولار تقريبًا شهريًا، وتلك الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري لا يمكن التقصير فيها وعدم توفيرها.

وأضاف الرئيس: "أحاول شرح حجم التحدي الذي يعيشه المصريون من قبل عام 2011"، مؤكدًا أنه إذا لم تعمل الدولة المصرية بكل ما فيها على زيادة مواردها من الدولار لتصبح أكثر أو تعادل إنفاقنا من الدولار ستستمر هذه المشكلة.

وأوضح أن الموارد بالعملة الأجنبية سواء من خلال تصدير المنتجات، أو قناة السويس، أو تحويلات المصريين في الخارج والسياحة، إذا لم تكن تساوي إنفاقنا من الدولار أو أكثر منه ستتواصل المشكلة.

وحول حديث المواطنين عن ضبط الأسعار في الأسواق المصرية، قال الرئيس السيسي: "المواطنون معهم كامل الحق، وأؤكد بنفسي على هذا الأمر للحكومة أيضا"، مطالبا التجار في الوقت نفسه بأن يكتفوا بالمكسب المناسب قائلا: "لما أكون مواطنا بكسب كويس ولدى تجارة بمليارات الجنيهات سواء للقمح أو السكر أو الذرة وغيرها.. فأنا لا أقول له ضحي أو أخسر علشان خاطر مصر ولكن المكسب المناسب كاف".

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن الدول لا تسير بالخواطر ولكن بالسياسات والقوانين والعمل، مؤكدًا أن الأزمة التي تمر بها حاليا لها حلول ولكن تعتمد علينا جميعا.

وتابع الرئيس السيسي قائلا: "كنا نستورد سيارات بـ4.5 مليارات دولار في العام، وهواتف محمولة بقيمة ملياري دولار، ونحن نتحدث في دولة أصبحت 106 ملايين نسمة ومطلوب أن يتوفر لها كل شيء".