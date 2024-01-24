السيسي: أسجل احتراما كبيرا للمصريين وخاصة المواطن البسيط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يسجل احترامًا كبيرًا للمصريين، وخاصة المواطن البسيط.

وأضاف: بسجل احترام كبير للمصريين، وخاصة المواطن البسيط الغلبان في ظل هذه الظروف الحالية، خلال جولاتي ومقابلة الكثير من المصريين البسطاء يدعون لي قائلين "ربنا يعينك وربنا معانا".

وأضاف الرئيس: "حديثي يأتي للتأكيد على أن مصر ليست أمانة في رقبتي أو رقبة الحكومة فقط، ولكن مصر أمانة في رقبة المصريين كافة الصغير والكبير، وكل شيء يهون إلا بلدنا مصر".

وأردف قائلًا: "مش هنأكل.. لا نحن نأكل ونشرب، المنتجات غالية أو بعضها غير متوفر مفيش مشكلة، ولكن أنا بقول ربنا أعطانا مثالا حيا لناس لا نستطيع إدخال أساسيات الطعام إليهم سواء قمح أو دقيق أو زيت.. حجم الناقلات التي كانت تدخل إلى غزة يوميا تقدر بنحو 600 شاحنة، لكن لم يتم الوصول خلال هذه الأزمة في أعلى تقدير إلى إدخال أكثر من 220 شاحنة إلا خلال اليومين الماضيين".