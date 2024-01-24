بينهم 8 سيدات.. تأجيل محاكمة 14 متهما بـخلية تفجير كنيسة النعمة الأولى بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 14 متهما بينهم 8 سيدات في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية تفجير كنيسة النعمة الأولي بالمرج"، لجلسة 28 فبراير المقبل لفض الاحراز وسماع اقوال شهود الإثبات.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي محمد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائل محمـد عمران وحسام الدين فتحي أمين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.

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