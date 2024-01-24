"السياحة" حملات ترويجية مشتركة للتسويق للمنتج المصري بالسوق العربي والخليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شاركت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، بافتتاح شركة Wego لمقرها الجديد في مصر، في إطار خطة الشركة لتنمية حجم أعمالها في مصر، حيث أنها تعد أحد أكبر محركات البحث والرحلات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا والهند.

وقام روس فيتش، الرئيس التنفيذي للشركة، ومصطفى توكل، مدير عام مكتب الشركة في مصر، بافتتاح المقر الجديد، حيث حضر من وزارة السياحة والآثار سوزان مصطفى، مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وإيمان عبد الرحمن، مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعدد من شركاء الشركة في الشرق الأوسط.

ومن جانبها، أشارت نائب الوزير، وفق بيان الوزارة الأربعاء، إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لتحقيق مستهدفات الدولة من صناعة السياحة وهو الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، لاسيما في ظل ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من تنوع في مقوماته ومنتجاته وأنماطه السياحية.

وقالت شلبي، إن السياسة والخطة الترويجية للوزارة والتي تقوم بتنفيذها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وتعتمد على تنويع أساليب الترويج ومن بينها استخدام الوسائل الترويجية الحديثة خاصة في ظل زيادة عدد مستخدمي الإنترنت حول العالم، ويأتي على رأسها التسويق الإلكتروني حيث يمكن من خلاله الوصول إلى عدد أكبر من المستهدفين وجذبهم لزيارة المقصد السياحي المصري .

وأضافت نائب الوزير، أنه في ظل ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من تنوع، فمن الأهمية أن يقوم السائح الذي يرغب في زيارته بالتأكد من إعداد برنامج جيد من خلال شركات السياحة المتميزة التي تستطيع أن تقدم له منتجًا سياحيًا يلبي طلباته ورغباته.

وأوضحت، أنه تم البحث مع مسئولي الشركة آليات التسويق والترويج للمنتج السياحي المصري ولاسيما منتج السياحة الثقافية وإبراز المتاحف والمواقع الأثرية التي يذخر بها المقصد المصري من خلال الترويج لها على منصات البحث الخاصة بالشركة، كما تم الاتفاق على تنظيم حملات ترويجية مشتركة خلال الفترة القادمة للتسويق للمنتج المصري في السوق العربي ولاسيما في دول الخليج.

ومن جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة Wego إلى علاقات الشراكة بين الشركة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي خلال السنوات الماضية، حيث تم تنظيم عدداً من الحملات الترويجية المشتركة للمقصد السياحي المصري في السوق العربي، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تشهد الفترة القادمة إطلاق حملة ترويجية جديدة بين الهيئة والشركة.

وأكد الرئيس التنفيذي، عما تشهده أعمالهم من توسعات في مصر وخطتهم المستقبلة وتطلعهم لتعزيز أعمالهم في مصر خلال الفترة القادمة وهو ما يؤكد على أهمية المقصد المصري بالنسبة لهم.

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