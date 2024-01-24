الأمن الاقتصادي: ضبط 15 ألف قضية متنوعة خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1276 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 12 ألفا و868 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، وجهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم أسفرت عن ضبط 429 قضية.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.