"رمت الفلوس في وشه".. كواليس مقتل سيدة على يد زوجها بإمبابة والمحكمة تعاقبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة الابتدائية، بمعاقبة المتهم بقتل زوجته في إمبابة، بالسجن المؤبد، بتهمة القتل العمد.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 5187 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، إلى أنه في يوم 28-5-2023 بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر محافظة الجيزة، قتل المجني عليها هيام لطفي مخيمر منصور - عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، إثر اعتياده إرغامها على الإنفاق عليه، ونشب الخلاف بينهما لإلقائها المال في وجهه، ما أثار حفيظته واحتدم في نفسه قتلها، بأن كال لها عدة ضربات بعدها لكمها وركلها حتى خارت قواها ولم تقدر على مقاومته، فما كان منه إلا أنه استكمل عدوانه فأمسك بغطاء الرأس النسائي - "إيشارب" - وأحكمه حول رقبتها قاصدا إزهاق روحها، محدثا إصابتها وما نتج عنه من سد للمسالك الهوائية وتوقف بوظائف التنفس والموصوفة بتقرير مصلحة الطلب الشرعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأدلت إحدى الشهود، وهي "عزة عاطف"، 23 سنة ربة منزل، بأقوالها أمام جهات التحقيق، على خلفية تلك الواقعة، بأن زوجة المتهم إثر ضيق الحال نشبت خلافات مادية بين المتهم والمجني عليها زوجته الأولى والذي اعتاد فرض سطوته عليها لاقتراض المال لسد احتياجاته ومتطلبات معيشته لانقطاعه عن العمل.

وتابعت الشاهدة:- "وإبان عودة المجني عليها من عملها متجهة نحو مسكنها بالطابق العلوي، تعقبها المتهم، وعقب برهة يسيرة تناهى إلى سمعها شجار بينهما، أعقبه دلوف المتهم إلى الطابق الأرضي محل سكنهما، وتشاجر مع المحني عليها لشكايتها من نجلهما الشاهد الثالث، وفي صباح اليوم التالي وبعودته من الخارج تساءل عن توجه المحني عليها لعملها من عدمه، فصعد إلى مسكنها وصاح معلنا وفاتها، وأنداك هاتف نجله الشاهد الثالث وأخبره بوفاة والدته المجني عليها، وأضافت بأن المتهم قد علم بنبأ وفاتها وأنه شجارهما وأنه قاتلها".

كما أدلى نجل المتهم وهو "محمد يونس عبد الرازق"، 14 سنة طالب، باعتياد تعدي المتهم على المجني عليها ضربا لانقطاعه عن العمل، وكونها المتكفلة بمصروفات أسرتها وإقراضه المال لسد حاجاته، وقد فوجئ حال وجوده باتصال المتهم له وأبنائه وإبلاغه بوفاة المجني عليها، فهرع صوب منزلها حتى أبصرها مسجاة على ظهرها وقد فاضت روحها إلى بارئها وتلاحظ بها إصابات متفرقة بمختلف جسدها إثر اعتداء المتهم عليها ضربا.