أمطار غزيرة ورياح.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس غدًا الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 25 يناير 2023، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الأرصاد، وفق بيان الأربعاء عبر "فيسبوك"، إنه يسود غدًا الخميس، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء والوادي الجديد.

وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس الخميس تشهد أمطارًا متوسطة تغزر أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأوضحت، تأثر حالة الطقس بأمطار متوسطة، بنسبة حدوث 50 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد، إلى تواجد أمطار خفيفة إلى متوسطة مساًء بنسبة حدوث 40 % تقريبًا، على مناطق من جنوب الوجه البحري، ومدن القناة، والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية، تمتد خفيفة إلى مناطق من وسط سيناء، وخليج السويس، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وتابعت الهيئة، أن طقس غدًا الخميس يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، على فترات متقطعة.

اقرأ أيضًا:

خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية – مستند

تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات