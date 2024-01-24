السيسي يرفض اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها قبل قليل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض تلقي اتصال هاتفي من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفقا لما أعلنه التلفزيون الإسرائيلي.