السيسي يرفض اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أعلنت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها قبل قليل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض تلقي اتصال هاتفي من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفقا لما أعلنه التلفزيون الإسرائيلي.
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أعلنت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها قبل قليل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض تلقي اتصال هاتفي من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفقا لما أعلنه التلفزيون الإسرائيلي.
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