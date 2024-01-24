شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: اللى اتعمل فى بلدنا حرام يضيع مننا والموارد محدودة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الأوضاع فى مصر، وقال: "اللى اتعمل فى بلدنا حرام يضيع مننا، ربنا سبحانه وتعالى أعاننا فى ظل ظروف دولة زى حالتنا، وتعمل اللى عملته".

أضاف الرئيس السيسي، فى لقائه عدد من المسؤولين والإعلاميين على هامش احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ72: "عندك عدد كبير من الناس ومواردك محدودة جدا، وأنت متصور إن الموارد دى تكفى كل شىء.. لا".

وتابع: "احنا زدنا 26 مليون من 2011 لحد انهاردة، هو ده رقم مالوش تأثير أو مطالب في كل شيء وكل قطاع؟".

وقال: "بقول الأول هل هى كانت أزمة أولويات؟ لا، بس أنا بتكلم كراصد رأى عام فى مصر، وقدرته على التحمل بعد فترة صعبة مرت قبلها، ثم فى 2011 و2012 و2013، ومعندوش أمل وحالة إحباط كبيرة، وكانت التفجيرات فى كل مكان، والناس حاسة بالبلد بتضييع، وأنت كنت عاوز تقفز بهم من الحالة المعنوية وحالة الإحباط وعدم الثقة لحالة تانية".

وتابع: "الأمور كانت ماشية كويس، بجد، لغاية 2020، وكان معدل النمو أكثر من 6%، و6% مش لفئة ولطبقة، لا للكتلة الغالبة وللناس اللى بنستهدفها دايما، وأي مسئول عينه على مين؟ مش على الأسرة الغنية، لكن مع الغلبان اللي بيطحن، هيجيب منين ويأكل ولاده منين ويودي أولاده المدرسة إزاي، ويدفع كهرباء ومياه ويجيب لبس إزاى لما الدنيا تبقى صعبة كدة"