بدون إصابات.. السيطرة على حريق مخزن أخشاب في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق نشب داخل مخزن أخشاب في مدينة السلام.

تلقى رجال الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق داخل مخزن أخشاب في شارع الترولي بمدينة السلام، فانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وجرى محاصرة النيران وإخماد الحريق دون أية إصابات

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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