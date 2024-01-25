"التموين": توريد 1.052 مليون طن قصب لإنتاج 792ر100 ألف طن سكر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع نسب توريد قصب السكر إلى المصانع السبع، التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية لتبلغ مليونا و52 ألفا و95 طن قصب لإنتاج نحو 792ر100 ألف طن سكر.

وطالب وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية عصام البديوي، بسرعة سداد مستحقات المزارعين .

من جهته، أكد البديوي، أنه تم سداد مستحقات المزارعين بنظام الميكنة من خلال البنوك التي طالب المزارعين بتوريد مستحقاتهم إليها.

وأشار البديوي إلى أن عمليات التوريد تسير كالمعتاد دون أي عائق مع تسهيلات كبيرة تقدم من رؤساء المصانع إلى المزارعين، مضيفا أنه من المتوقع استلام نحو 7 ملايين طن صن قصب هذا العام لإنتاج ما يقارب الــ 700 ألف طن سكر.

وأشار إلى أن المصانع تعمل بكامل طاقتها لاستقبال المحصول من خلال اللجان المشكلة لاستقبال المحصول منهم .

بدوره، قال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، إن مصانع السكر تقدم كل التسهيلات للمزارعين بناء على توجيهات وزير التموين، مؤكداً أن ما يتم إنتاجه من السكر يتم ضخه بشكل يومي بالأسواق لتلبية احتياجات المواطنين منه.