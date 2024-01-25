3 درجات بهذه المنطقة.. "الأرصاد" تحدد أكثر المناطق برودة اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

حددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، وأكثر المناطق المعرضة للبرودة وانخفاض درجات الحرارة.

وتصدرت مدينة سانت كاترين قائمة أكثر المناطق برودة اليوم، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 3 درجات مئوية، فيما جاءت مدينة نخل كثاني أكثر المناطق برودة بـ 5 درجات مئوية.

وجاءت مدينة سيوة ومحافظة أسيوط والمنيا كثالث أكثر المناطق برودة اليوم بـ7 درجات مئوية، ثم محافظة قنا وسوهاج وبني سويف بـ8 درجات مئوية.

وأوضحت الأرصاد، أنه يسود حالة الطقس اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء والوادي الجديد.