معرض الكتاب 2024.. تكدس أمام البوابات مع انطلاق اليوم الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار:

فتح معرض القاهرة للكتاب أبوابه لاستقبال الجمهور في دورته الـ 55، من الساعة العاشرة صباح اليوم الخميس، وحتى الساعة التاسعة مساء.

واصطف أمام بوابات المعرض المئات من الجماهير التي تنتظر فتح الأبواب لبدء جولتهم داخل قاعات المعرض.

وتأتي هذه الدورة تحت شعار: "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتُقام فعالياته الثقافية في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية.

وتحل مملكة النرويج كضيف شَرَف لهذه الدورة، كما تم اختيار اسم عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، لما له من دور كبير في ترسيخ الهويَة المصرية؛ واختيار اسم كاتب الأطفال الكبير يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل هذا العام، بوصفه أحد أبرز رواد أدب الطفل في العالم العربي، بما قدمه من إنتاج أدبي غزير مُستلهم من التراث الشعبي المصري.

وتُقام الدورة الحالية على مساحة 80 ألف م2، بخمس صالات للعرض، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة إلى 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

ويجمع البرنامج الثقافي للدورة الـ55 للمعرض قامات ثقافية وفنية ومتخصصين من مصر والعالم خلال ندوات ثقافية ومؤتمرات تقام للمرة الأولى بالمعرض.

وحرصت اللجنة العليا للمعرض على مراعاة التنوع والتعددية الثقافية والفنية بالخطة البرامجية لفعاليات المعرض.

وتقام فعاليات البرنامج الثقافي خلال 7 قاعات عرض، تشهد طرح قضايا هادفة في كل المجالات، وتقام فعالياته بقاعات المعرض المتعددة، ويحتفي المعرض هذا العام بالعديد من المشروعات الثقافية الجديدة التي أطلقتها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهي: "ديوان الشعر المصري"، و"استعادة طه حسين"، و"حكايات النصر"، و"عقول" الموجهة إلى مخاطبة فئة الشباب الشريحة المصرية الواعدة، لإبراز أصحاب التجارب الرصينة في الفكر والأدب والعلوم الإنسانية.

واستحدث المعرض هذه الدورة محورًا جديدًا بعنوان "مؤتمر اليوم الواحد"، الذي يضم 6 مؤتمرات، منها: مؤتمر "تقنيات الذكاء الاصطناعي"، بالتعاون مع جامعة مصر المعلوماتية، ومؤتمر "الترجمة عن العربية - جسر للحضارة"، بمشاركة وزارات الثقافة والأوقاف، ويشارك فيه عدد من المؤسسات المصرية والعربية، ومؤتمر "الملكية الفكرية.. حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة"، ومؤتمر "طه حسين"، ومؤتمر "نازك الملائكة".

كما يشهد المعرض احتفالية الإصدار رقم 200 من سلسلة "رؤية" بالتعاون مع وزارة الأوقاف تحت عنوان رؤية جديدة للخطاب الديني في مصر.