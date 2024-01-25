بسلم خشب.. إنقاذ سكان عقار من الموت بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنقذت العناية الإلهية وسرعة تدخل فرق الإنقاذ البري سكان عقار بالدقي من الموت إثر انهيار السلم الداخلي فجر الخميس.

مأمور قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة تلقي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانهيار جزئي بعقار بشارع متفرع من شارع التحرير.

اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بفرق إنقاذ بري بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري.

تبين بالفحص المبدئي انهيار السلم الداخلي لعقار مكون من 4 طوابق واستعانة القوات بسلم خشبي لإخلاء العقار من قاطنيه كونه آيلا للسقوط.

اقرأ أيضًا

"صراخ وعلاقة غير مشروعة".. كيف قادت الصدفة ضابط شرطة لاكتشاف جريمة خطف وتعذيب بالتجمع؟

مأمورية الرصاص.. كواليس مقتل عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار بالصف

"قتلته بعد 33 يوم جواز".. ماذا حدث في عزبة "أحمد بك شكري"؟