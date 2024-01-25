"محمد" يطلب تطليق زوجته: "بتتهرب من حقي الشرعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

قام "محمد. ع"، 31 سنة، صاحب مكتبة، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ويطلب تطليق زوجته، مبرراً طلبه: "بتهرب مني بحجة إنها هتصلي".

يروي الزوج تفاصيل زواجه لمصراوي قائلاً: تعرفت على زوجتي بعد دروس بالدين في المسجد، وتقدمت للزواج منها وخلال شهر تم الاتفاق على الزفاف، وانتقلنا للمعيشة سويا بعش الزوجية.

يضيف الزوج: "لم تجعلني أقوم بحقي الشرعي حتى أقنعها والدها وبعض من الأهل والأقارب، وبعد ذلك تغير حال زوجتي فأصبحت تتهرب من وجودها معي بالصلاة بالساعات".

يشكو الزوج: " حاولت الحل معها بكل الطرق، حتى تكسر حاجز الكسوف لكنها لم تعطي للحديث بيننا فرصة نهائياً، فطالبت والدها باتمام إجراءات الطلاق بكل هدوء لكنها رفضت وطلبت التفكير وظلت بمنزل والدها 7 اشهر بدون إجابة.

فلجأت بعدها لمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى تطليق للضرر منها وحملت رقم 2275 لسنة 2022، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الأن.