جريمة على ضفاف النيل.. جثتان تثيران الرعب في منشأة القناطر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثتي قتيلين بالقرب من معدية بمنشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بعثور الأهالي على جثتين بجزيرة وردان.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ تحت إشراف اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث، وعثر على جثتي قتيلين الأول "أ.ح." سبق اتهامه في قضايا سرقة ومخدرات، وآخر مقيم محافظة المنوفية.

العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر شكل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ووحدة مباحث منشأة القناطر بقيادة المقدم أحمد عكاشة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد وضبط الجناة.

أودعت الشرطة الجثتين ثلاجة المستشفى تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي للتشريح، وتحرر المحضر اللازم.

اقرأ أيضًا

"أنا قتلتها".. تفاصيل طعن "عروس الطالبية" بعد 6 شهور زواج



"ملك" تطلب خلع زوجها: "شفته نايم مع صاحبه في سرير واحد"



صغيرة على القتل.. "ملاك المطرية" لم تتحمل تعذيب أمها وزوجها