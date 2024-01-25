7 مصابين في انقلاب ميكروباص بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص نطاق مدينة السادس من أكتوبر.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق مصر أسيوط الغربي.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص اتجاه أسيوط، اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها بعد الكارتة.

أسفر الحادث عن سقوط 7 مصابين نقلوا إلى المستشفى للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.

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