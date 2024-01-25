بشروط جديدة.. مسابقة لتعيين 2000 إمام وعامل مسجد الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه سيتم الإعلان عن مسابقة جديدة عبر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبوع المقبل، وهي عبارة عن 1000 إمام و1000 عامل مسجد.

وأشار وزير الأوقاف، في بيان الخميس، إلى أن المسابقة الجديدة للأئمة وعمال المساجد ستعقد بشروط مختلفة عن مسابقتي "2022 و 2023"، إذ سيتم فتح الباب التقدم للحاصلين على تقدير مقبول من خريجي الكليات الشرعية من المتقدمين لوظيفة إمام مسجد.

وأعلن وزير الأوقاف، أنه تم رفع السن للمرة الأولى للمتقدمين لوظيفة إمام مسجد إلى 40 عامًا بدلا من 30، والعمال لـ 40 بدلًا من 35.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التقديم لمسابقة أئمة وعمال المساجد عبر الرابط التالي:اضغط هنا