براتب 5000 جنيه.. "الجيزة" تُعلن عن فرص عمل جديدة بمزايا متعددة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن فرص عمل مُتاحة للتقديم، من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب، بتأمين طبي واجتماعي وعدد من المميزات.

وبحسب محافظة الجيزة، أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب عن ملتقى توظيفي بمقر الجهاز، بحضور مسئول الموارد البشرية بمطاعم "بافلو برجر"، يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

وأضاف الجهاز، أن شروط ومميزات الوظائف المُتاحة، كالآتي:

- المؤهل من متوسط.

- السن حتى 35.

- 9 ساعات عمل.

- تأمين طبي واجتماعي.

- راتب 5000 جنيهًا.

- حوافز.

- ذكور فقط.

- يُقبل الخريجين فقط.

- موقف من التجنيد.

وأوضحت الجيزة، أنه يمكن للاستفسارات يمكن التواصل عبر الأرقام التالية «35711198 – 35720825»، أو الذهاب لمقر الجهاز، بالعنوان التالي: «300 ميدان الجيزة – عمارة النبراوي – الدور الثاني».

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