الأوقاف: افتتاح 8 مساجد غدا في 7 مناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 8 مساجد غدًا الجمعة الموافق 26/1/2024، منها 6 جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و2 صيانة وتطويرًا، ضمن خطتها لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

وأوضحت الوزارة، في بيان الخميس، أنه يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 حتى تاريخه إلى 518 مسجدا منها 401 مسجد جديد أو إحلال وتجديد، و117 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 26/1/2024 عدد 11540 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و869 مليون جنيه.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن المساجد التي سيتم افتتاحها غدًا الجمعة، على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف أسوان

1- مسجد أبو اليزيد البسطامي – نجع البسطامي – قرية الكوبانية – مركز أسوان.

مديرية أوقاف الأقصر

2- مسجد النور الإسلامي – المريس - الطود.

مديرية أوقاف البحر الأحمر

3- مسجد آل صابر - الأحياء - الغردقة.

مديرية أوقاف البحيرة

4- مسجد هلل الكبير – منشأة عامر – كوم البركة – كفر الدوار.

5- المسجد الكبير – قرية البريجات – مركز كوم حمادة.

مديرية أوقاف الإسكندرية

6- مسجد النور – أبو مسعود – العامرية ثان.

ثانيًا: مساجد الصيانة

مديرية أوقاف بني سويف

1- مسجد عزبة نصر متولي – عزبة نصر متولي (عزبة الصعايدة) شاويش – إهناسيا.

مديرية أوقاف القليوبية

2- مسجد سيدي مبارك - الشموت.