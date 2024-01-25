تعيينات جديدة بشركة "المحطات المائية للكهرباء".. شروط وتخصصات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، أن الاثنين الموافق 5 فبراير المقبل، هو آخر موعد لتلقي طلبات المتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية.

الوظائف تشمل: رئيس قطاع التدريب، ورئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والدفاع المدني، من مستوى الإدارة العليا من الدرجة العالية ذات الربط المالي 1980 وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2024.

وطالبت شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، الراغبين في شغل إحدى الوظائف المشار إليها والمستوفين لشروط شغلها طبقا لبطاقات الوصف وشروط الإعلان ولائحة نظام العاملين بالشركة التقدم بطلب باسم رئيس الأمانة الفنية للجنة اختيار شاغلي الوظائف القيادية على النموذج المعد لذلك والمتضمن البيانات الموضحة بعد والذي يمكن الحصول عليه من قطاع الشئون الإدارية والأفراد وهي: بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل بالنسبة للعاملين من خارج الشركة وإسهاماته في الجهة التي عمل بها مؤيدًا بالمستندات".

شروط وظائف الكهرباء 2024

بحسب الإعلان رقم 1 لسنة 2024 فإن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف كالتالي:

- أن يكون المتقدم من العاملين بقطاع الكهرباء.

- ألا يتقدم الفرد الواحد لأكثر من وظيفة واحدة.

- الطلبات المقدمة من العاملين خارج الشركة تقدم مشفوعة بالموافقة المبدئية من جهة عملهم على النقل.

المؤهلات والخبرات المطلوبة لوظائف الكهرباء 2024

حددت الشركة المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة رئيس قطاع التدريب كالتالي:

- مؤهل هندسي عالٍ مناسب وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل من 16 سنة للتعيين.

- قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة قيادية أو درجة نظيرة للدرجة التقدم إليها.

- اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الشركة.

- قدرة فائقة على القيادة والتوجيه.