"مخدرات بـ 93 مليون جنيه".. الداخلية تُحبط تهريب 2 مليون قرص "كبتاجون" للخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، محاولة تهريب كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر لخارج البلاد.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اعتزام عنصر إجرامي شديد الخطورة- مقيم بمحافظة البحيرة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة الكبتاجون عبر ميناء سفاجا البحري داخل مخازن سرية مجهزة خصيصًا لتهريب المواد المخدرة بسيارة نقل»براد«إلى إحدى الدول».

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالميناء، وبتفتيش السيارة المشار إليها عُثر على 1،863،000 مليون قرص لعقار الكبتاجون المخدر، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وقُدرت القيمة المالية للمادة المخدرة المضبوطة بأكثر من 93 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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