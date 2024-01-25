منعهم من معاكسة البنات فقطعوه.. تفاصيل مقتل شاب بمطواة عاطلين بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات بلاغ لمركز شرطة قليوب بالقليوبية من أحد المستشفيات باستقبالها طالب مُصاب بجرح طعني بالصدر ونزيف بالبطن والصدر وتوفى أثناء إسعافه.

وبالفحص وسؤال والده قرر بحدوث مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص و"نجله"، لخلافات الجيرة لملاصقة محل عمله بمنزل المتهمان وقيام الثاني بمضايقة الفتيات العاملات لديه، ولدى تدخل نجله المتوفي لمناصرته، قام الثاني بالتعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة" محدثًا إصابته التي أودت بحياته ولاذا بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقرر الثاني بتخلصه من السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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