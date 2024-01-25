حل لغز سرقة عدادات المياه من داخل المنازل بأطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث أطفيح القبض على عاطلين لأحدهما معلومات جنائية كونا عصابة لسرقة عدادات المياه من داخل المنازل بأطفيح.

المتهمان ارتكبا 9 وقائع وأرشدا عن المسروقات لدى عميليهما سيئا النية (عاطل – تاجر خردة – مقيمان بدائرة المركز) أمكن ضبطهما والمسروقات.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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