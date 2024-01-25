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القبض على عصابة لسرقة لافتات المرور بالطالبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

4 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة اللافتات المعدنية الخاصة بالطرق العامة والمحلات التجارية والكشافات الخاصة بالمحلات التجارية بالجيزة.

بضبطهم، اعترفوا بارتكابهم 4 وقائع بدائرة قسم شرطة الطالبية، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهم سئ النية (مالك مخزن خردة – مقيم بذات العنوان) أمكن ضبطه.

بلغ إجمالي المسروقات (57 كشاف إنارة، لوحة إرشادية خاصة بالمرور ، 3 بطاريات سيارات ، 4 أبواب و 2 قطعة خاصين بكبائن كهرباء ، 2 لوح كلادين ، كمية من الأسلاك الكهربائية) ومبلغ مالى من متحصلات المسروقات.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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