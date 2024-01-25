"حجزها سنتين في الشقة".. حبس المتهم بالتعدي على زوجته بالوايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

تواصل نيابة الوايلي التحقيق في واقعة تعدي عامل على زوجته بالضرب وإصابتها عدة إصابات بالغة من جروح وكدمات في جسدها، وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات التي تجره معه.

البداية عندما ألقت قسم شرطة الوايلي القبض على المتهم أثناء مرور دورية أمنية حيث تم الاشتباه فيه، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري.

وبسؤال المتهم عن مصدر السلاح اعترف أنه جاء لزيارة زوجته وتعدى بالضرب عليها لخلافات بينهما، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأكدت السيدة في أقوالها أن زوجها احتجزها في منزله لمدة عامين، وتعدى عليها بطرق وحشية ومنعها من زيارة أهلها، كما أنه يقوم بتصويرها خلال التعدي عليها بالضرب.

وبمواجهة المتهم وتفريغ هاتفه المحمول تبين صحة ادعاء المجني عليها وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأمرت النيابة بالتحفظ على السلاح المضبوط وحبس المتهم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.