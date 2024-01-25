الاثنين.. توقيع "فرقة العمال المصرية" في معرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

ينظم المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، ضمن فعاليات الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، حفل توقيع الطبعة العربية من كتاب "فرقة العمال المصرية" وهو الإصدار الأكثر مبيعًا لعام 2023 في مبيعات المركز القومي للترجمة.

ومن المقرر أن يقام حفل التوقيع بحضور الدكتور شكري مجاهد، ومحمد صلاح علي، بقاعة حفلات التوقيع بلازا 1 - الدور الثاني في تمام الساعة 11 من صباح يوم الاثنين المقبل الموافق 29 يناير الجاري.

كتاب "فرقة العمال المصرية: العرق والفضاء والمكان في الحرب العالمية الأولى"، من تأليف كايل جون أندرسون وترجمة شكري مجاهد ومحمد صلاح علي.

‎ويروي هذا الكتاب، القصة المنسية لفرقة العمال المصرية ففي أثناء الحرب العالمية الأولى فرض البريطانيون الأحكام العرفية في مصر وجندوا ما يقرب من نصف مليون شاب كان غالبهم من الريف وجُنَد كثير منهم بالقوة وذلك ليشتغلوا عمالا عسكريين في أوروبا والشرق الأوسط، فاشتغلوا بالشحن والتفريغ على أرصفة فرنسا وإيطاليا وحفروا عدة خنادق في غاليبولي وساقوا الجمال المحملة بالمؤن في صحاري ليبيا والسودان وسيناء وأدوا دورًا شرطيًا لفرض النظام بين سكان بغداد المحتلة ومثلوا أغلب قوات العمال العسكرية في أثناء التقدم عبر فلسطين ونحو سوريا التي كانت أكبر مسرح للحرب.

وأنشأت فرقة العمال العسكرية، مئات الأميال من خطوط السكك الحديدية وأنابيب المياه الواصلة بين مصر وفلسطين والتي أصبحت أساس البنية التحتية للأمبراطورية البريطانية طوال جيل بعد ذلك، ويوثق كتاب فرقة العمال المصرية تجربة هؤلاء الرجال في الحرب ويتتبعهم حتى الثورة المصرية في عام 1919.

و‎بحسب المترجم؛ فالكتاب توثيق لتجربة رجال فرقة العمال المصرية في الحرب العالمية الأولى لأنها من المساحات الفارغة في سجلات الحرب إذ لم يكن لدى غالب الكتاب والقراء من الجمهور الناطق بالانجليزية اهتمام يذكر بقصص رجال (غير بيض) يعملون وراء خطوط الجبهة في الوقت الذي يعود فيه رجالهم إلى الوطن يلفهم المجد وعبارة (غير بيض) من أهم مفاتيح بناء الكتاب وأدواته التحليلية والتفسيرية ذلك ان العرق أهم عدسة تحليلية نظر بها المتابعون المعاصرون إلى فرقة العمال.

‎ويضيف المترجم: من اللافت أن من قام بعملية جمع المادة العلمية التي بني منها وبها المؤلف سرديته، أغلبهم أوربيون دفعهم الفضول التاريخي والرغبة في مراجعة الرواية التاريخية الأوروبية المتوارثة المليئة بالثقوب حتى كادت تفقد مصداقيتها

جدير بالذكر أن المركز القومي للترجمة يشارك بمجموعة كبيرة من أحدث إصداراته خلال المعرض ويقدم خصومات 25%؜ على جميع الإصدارات.