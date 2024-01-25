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فيديو| أمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، رصدها للسحب الممطرة التي تؤثر على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، والتي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وذكرت أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى ١٥ درجة مئوية، موضحة أن الأمطار سقطت على 6 أكتوبر والتجمع الخامس والمهندسين، وعدد من المناطق بالقاهرة الكبرى.

وأعلنت منذ قليل أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة على مناطق من شمال الصعيد.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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