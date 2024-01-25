مصطفى بكري: 25 يناير مؤامرة للنيل من الشرطة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر تعرضت لمؤامرة كبيرة بعد 25 يناير في 2011، وبالأخص في يوم 28 يناير، مشيرًا إلى أن الغرب وغيرهم حاولوا تحويل انتفاضة المصريين للتخريب وانتشار الفوضي من أجل النيل من مصر وشن الحرب على الشرطة المصرية والنيل منها.

وأضاف بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنه تم توظيف 25 يناير لمؤامرة ضد الشرطة المصرية، مبينا أن القوات المسلحة دعمت المطالب الشرعية للشعب المصري في 25 يناير، والمشير الراحل محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، في ذلك الوقت تحمل الكثير من أجل مصر والعبور بها لبر الأمان في أصعب ظروفها.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر قادرة على تجاوز أي أزمات، مشيرا إلى أن مصر استطاعت العبور والوقوف مجددا بعد أحداث 25 يناير.