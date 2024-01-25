ضبط متهمين بحوزتهم 58 سلاح ناري و43 كجم مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 53 متهمًا، بحوزتهم (18 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 16.500 كيلو جرام لمخدر البانجو- 8.500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين - 22 بندقية آلية –15 بندقية خرطوش- 21 فرد محلي).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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