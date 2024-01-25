استغلا "ديربي تونس".. شابان اغتصبا فتاة بالإكراه في عقار مهجور

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قضت محكمة تونسية بمعاقبة شابين بالسجن 20 سنة بتهمة اغتصاب فتاة.

بدأت القضية أواخر 2020، استغل المتهمان سير الفتاة بمفردها في أحد شوارع منطقة الزهروني، اعترضا سبيلها واستغلا خلو الشارع من المارة واعتديا عليها بالضرب ثم نقلاها إلى عقار مهجور.

كشفت التحقيقات أن المتهمين استغلا هدوء الشارع بسبب انشغال المواطنين بدربي الترجي والأفريقي التونسي آنذاك، واحتجزا الضحية ثم تناوبا على اغتصابها، بحسب وسائل إعلام محلية.

تمكنت المجني عليها من الاستغاثة بعد فرار المتهمين، وألقت السلطات الأمنية القبض عليهما وقدمتهما للمحاكمة.

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