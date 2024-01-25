"مش بإيدي.. دا مرض".. ليلة سقوط توربيني الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بقطعة حلوى استدرج مسن طفلا إلى مخزن ليهتك عرضه. الصغير لم يدرك فعلة الرجل وراح يقص على أبيه لدى عودته للمنزل "عمو كان بيعملي حاجات وحشة".

أجلس الأب طفله مبادرًا بسؤاله عن تفاصيل ما جرى حتى أيقن بأن ابنه تعرض لعملية تحرش جنسي. اصطحب الأب ابنه إلى قسم شرطة الهرم وحرر بلاغا بمكتب المأمور مطالبًا "عايز حق ابني".

طامة كبرى كشفتها تحريات العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث فرقة الهرم، الواقعة ليست الأولى، المشكو في حقه كرر جريمته مستفيدًا من عدم إبلاغ أهالي ضحاياه.

بتقنين الإجراءات، تمكن الرائد كريم عليان معاون مباحث الهرم من ضبطه وأقر بجريمته "مش بإيدي.. دا مرض يا بيه" وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة بعرض الطفل على الطب الشرعي.