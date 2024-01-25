"رماها من شباك الشقة".. تفاصيل اتهام أب بقتل ابنته بعد وصلة تعذيب بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت منطقة المطرية، جريمة قتل مأساوية حينما أقبل شخص على قتل زوجته بعد وصلة تعذيب لها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من مستشفى المطرية التعليمي يفيد بوصول جثمان طفلة (13 عامًا) وبها إصابات عبارة عن كدمات وسحجات وجروح وأثار حرق. مباشرة ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص، لاتهامه بإنهاء حياة ابنته بعد وصلة تعذيب في إحدى العقارات بالمطرية.

تبين من التحقيقات أن المتهم أنهى حياة ابنته بإلقائها من علو ولقيت مصرعها في الحال وادعى أمام الجيران والأهالي أنها سقطت عقب وجودها في الشرفةـ

بسؤال والدها قرر بسقوطها من علو أثناء اللهو وبإجراء التحريات تبين عدم صحه أقواله، وبسؤال والدتها والجيران أفادوا بأن والدها عامل رخام دائم التعدي على ابنته ووالدتها بالضرب والتعذيب.

تبين أن الأب اختلق سقوطها من علو للهروب من جريمته، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وعرضه على النيابة وتولت النيابة التحقيقات.

وأمرت نيابة شرق القاهرة بحبس الأب المتهم بتعذيب ابنته حتى الموت وإلقائها من أعلى عقار في منطقة المطرية 4 أيام على ذمة التحقيقات.