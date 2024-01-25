"اختلفوا على فلوس الكيف".. حبس عاطل بتهمة قتل صديقه بمنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت جهات التحقيق بشمال الجيزة، الخميس، حبس عاطل بتهمة قتل صديقه بطلق ناري بسبب خلافات على المخدرات في منشأة القناطر.

وتبين من التحقيقات أن المتهم والمجني عليه مسجلان خطر في قضايا مخدرات وسرقة، وأن الجريمة بسبب خلافات مالية على المخدرات، فأنهى المتهم حياة صديقه بطلق ناري.

وتلقى قسم شرطة منشأة القناطر، بلاغا بالعثور على جثة عاطل "مسجل خطر" ملقى على ضفاف النيل بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين أن الجثة بها آثار طلقة نارية، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه، عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" أيضا، بسبب خلافات مالية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ليتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة للتحقيق.