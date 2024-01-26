حسام بدراوي يكشف تفاصيل طرده من القصر الجمهوري بعد مقابلة مبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف السياسي والمفكر الدكتور حسام بدراوي، تفاصيل لقائه مع الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بعد ثورة 25 يناير، مبينا أن الرئيس مبارك اقتنع بحديثه وتجهيز الخطاب الموجه للشعب في ظل الأحداث الساخنة واشتعال ميدان التحرير في ذلك الوقت، موضحا أن اللقاء كان فقط مع الرئيس مبارك وكان الدكتور زكريا عزمي مدير مكتب الرئيس غير مقتنع بحديثي مع الرئيس مبارك.

وأضاف "بدراوي"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، أن اللواء عمر سليمان مدير جهاز المخابرات، في ذلك الوقت، كان يقف على باب أوضته، قائلا: "اللواء عمر سليمان قالي لي ياريت يقتنع بكلامك.. فأنا طلبت منه (عمر سليمان) التدخل وأن يترك الرئيس مبارك السلطة، إلا أنه رد قائلا: أنا راجل عسكري مقدرش أقول للرئيس يمشى.. فطلبت أن يكون هناك لقاء ويتواجد فيه وزير الدفاع إلا أنه رفض أيضا".

وتابع: "أحد الضباط داخل القصر الجمهوري، قد يكون بالفعل طردني من القصر الجمهوري بعد لقاء الرئيس مبارك"، قائلا:" كنت أشعر بغضب كبير في هذه اللحظة من حديث الضابط وقلت له يا بني أنا الأمين العام للحزب الوطني، ليرد عليا قائلا:"من فضلك يا دكتور حسام بلاش إحراج".

وواصل الدكتور حسام بدراوي، قائلا:"اتخذت قرارًا في تلك اللحظة بالذهاب إلى ميدان التحرير وقولت وقتها والله يا ولاد اللذين لأروح ميدان التحرير وأفضحكم".

وأشار السياسي والمفكر الدكتور حسام بدراوي، إلى أنه أثناء ذهابه إلى ميدان التحرير تلقى اتصالا هاتفيا من جمال مبارك، وقولت له:"أنا اطردت من القصر، ورد غاضبا إزاى، وقال لي الدكتور زكريا عزمي معاك على التليفون، وتحدثت مع الدكتور زكريا، وقالي إزاى مين اللى عمل كده أنا هرفده".