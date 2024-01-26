الإفراج بالعفو عن 4187 من النزلاء المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة الـ 72

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أفرجت وزارة الداخلية عن أكثر من 4 آلاف نزيل؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 72 عاما على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية.

يأتي الافراج تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو،

وقد عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 4187 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.