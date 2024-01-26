الأرصاد تكشف سبب زيادة الإحساس بالبرودة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة من اليوم الجمعة، الأمر الذي يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأشارت إلى أنه قد تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة والوجه البحري إلى 19 والصغرى 13 والسواحل الشمالية الغربية 18 و12 والسواحل الشمالية الشرقية 19 و12.