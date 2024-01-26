"مسافرون": يجب التركيز على السياحة الثقافية في ظل توترات البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن مصر شاركت بالمعرض السياحي الدولي FITUR 2024 بالعاصمة الإسبانية مدريد، بجناح على مساحة 300 متر، مع وجود 30 إلى 40 شركات عارضة بين الفنادق وشركات الطيران والسياحة العاملة مع السوق الإسباني.

وأضاف "عبداللطيف"، لـ"الخليج 365"، أنه السوق الإسباني يُمثل أهمية كبيرة للسياحة الأثرية والثقافية أو الكلاسيكية خاصة بالأقصر وأسوان.

وأوضح رئيس جمعية مسافرون، أن السياحة الثقافية مطلوبة بشكل كبير خلال الوقت الحالي خاصة مع التوترات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر.

وأشار عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إلى أنه يجب زيادة عدد الطائرات خاصة المُتحدثة باللغة الإسبانية، لافتًا إلى أنه يتم التركيز على سوق أمريكا الجنوبية السياحي أثناء التواجد بالمعرض.

وتابع الخبير السياحي، أن مصر من أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم، ويجب استغلال هذه الظروف في العمل على جذب أعداد أكبر من السائحين، خاصة مع وجود أكثر من 150 دولة بالمعرض.

وأكمل "عبداللطيف"، أن وجود ومشاركة وزير السياحة والوفد المرافق له من الوزارة وشركات الطيران هام جدًا؛ لعقد اللقاءات الصحفية والمؤتمرات؛ للإجابة على أسئلة مُتعددة، سواء عن زيادة في الأسعار، أو فتح متاحف جديدة، مؤكدًا، أن وزير السياحة يقوم بالرد على مسؤولي السياحة بالعالم خلال تواجده بهذه البورصة العالمية.

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