"دمه اتصفى ومات في مكانه".. مقتل طالب وإصابة صديقه بسبب السخرية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الامن بوزارة الداخلية، ملابسات حدوث مشاجرة بين ثلاثة أشخاص ووفاة أحدهم بالقليوبية، ونجحت في ضبط الجاني.

تلقى قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، من أحد المستشفيات بوصول طالبَين بهما إصابات متفرقة ووفاة أحدهما، مقيمان بدائرة القسم، وبسؤال المصاب قرر أنه حال سيرهما مترجلان بالمنطقة محل سكنهما حدثت مشادة كلامية بينهما وبين عاطل مقيم بذات العنوان، لقيامه بالسخرية منهما تطورت لمشاجرة قام خلالها الأخير بالتعدي عليهما بسلاح أبيض مطواة مما أدى لحدوث إصابتهما التي أودت بحياة الأول في الحال وهروب المتهم من مكان الحادث.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته الأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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