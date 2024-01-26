"200 طربة حشيش" أون لاين.. ليلة سقوط تاجر روج للمخدرات عبر فيسبوك بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عاطل تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدره وترويجها عبرمواقع التواصل الاجتماعي بكفرالشيخ.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عاطل له - معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة فوه بمحافظة كفرالشيخ بإدارة حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لترويج المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة مركز شرطة فوة وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام وسلاح أبيض ومبلغ مالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1،400،000 - مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريبًا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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