لص الهواتف سقط بعد 42 واقعة في أطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على عاطل ارتكب 42 واقعة سرقة هاتف محمول من المارة بأسلوب المغافلة بأطفيح.

المتهم له معلومات جنائية زاول نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين حال استقلالهم المواصلات العامة بأسلوب المغافلة متخذاً من دائرة مركز شرطة أطفيح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

اعترف بارتكاب 42 واقعة، وأرشد عن المسروقات لدى عميليه (مالكا محلين صيانة هواتف محمولة) وبمواجهتهما أقرا بأقوال المتهم وأرشدا عن المسروقات 42 هاتفا محمولا.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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