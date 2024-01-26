القبض على "حرامي البطاريات" بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكن ضباط مباحث إمبابة من ضبط عاطل لاتهامه بسرقة بطاريات السيارات.

التحريات أكدت أن عاطلا له معلومات جنائية يزاول نشاطا إجراميًا تخصص فى سرقة بطاريات السيارات، متخذاً من دائرة قسم شرطة إمبابة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بمواجهته اعترف بارتكاب 7 وقائع، وأرشد عن المسروقات لدى عميله (مالك مخزن خردة)، تم ضبطه وأرشد عن المسروقات.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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