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حل لغز سرقة لودر وجرار من مزرعة بالشيخ زايد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بسلاح ناري وذخيرة سقط خفير خصوصي ثبُت تورطه في حادث سرقة بالشيخ زايد.

المتهم سرقة لودر مملوك لشركة مقالاوت الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد. ضبط بحوزته فرد محلى وطلقتين وأقر بسرقة جرار زراعى من داخل مزرعة بدائرة القسم وتصرف فيهما بالبيع لدى عميله (سائق - مقيم بمحافظة الشرقية).

أمكن ضبط الأخير وأرشد عن المسروقات، وتبين أن الجرار بحوزة (عامل- مقيم بالإسماعيلية) تم ضُبطه وأرشد عن الجرار.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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