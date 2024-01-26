هارب من 3 قرون "سجن".. القبض على رجل أعمال بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن القبض على مالك شركة هارب من 149 حكما قضائيا بالشيخ زايد.

مأمورية أشرف عليها الرائد عمرو مصطفى عبد العال رئيس مباحث أول الشيخ زايد ألقت القبض على المتهم. تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى ١٤٩ حكمًا فى قضايا "شيكات" بإجمالى عقوبات بالسجن ٢٥٥ سنة وكفالات مالية.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة.

اقرأ أيضًا

جثتين على السكة | أهالي الحوامدية تودع عريس وصديقه ضحايا قطار الصعيد

مزقوا جسده بماسورة وفاس".. ماذا قال الطب الشرعي في واقعة قتيل أوسيم؟

"رفضت تعيش في الحرام".. لماذا أشعل "علي" النيران بـ "هناء" في الشارع قبل الإفطار؟