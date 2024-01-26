"كوكتيل مخدرات" بحوزة 9 متهمين في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن القبض على 3 متهمين بحيازة مخدرات بالطالبية والهرم.

المتهمون الثلاثة سقطوا بحيازة 1,700 كيلو جرام لمخدر الآيس، كمية لمخدر الحشيش، عدد من الأقراص لمخدر "الكيبتاجون" و3 أسلحة بيضاء "مطواة".

في كرداسة، تمكن ضباط المباحث من ضبط كمية من الحششيش بحيازة مقاولين كما أمكن ضبط عاطل في إمبابة بحوزته 2 كجم لنفس المخدر وشملت الجهود الإيقاع بثلاثة أشخاص في المنيرة الغربية بحوزتهم كيلو جرام من مسحوق الهيروين.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة.

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