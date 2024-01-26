تنفيذ 84 ألف حكم قضائي ضبط 320 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وبإشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، بتوجيه حملة أمنية مكبرة.



وخلال 24 ساعة، تمكنت القوات في مجال ضبط قضايا المخدرات، من ضبط (319) قضية مواد مخدرة، بإجمالي (348) متهما، وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (177 قطعة سلاح ناري بحوزة 153 متهما).

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (84844) حكما قضائيا متنوعا، فيما تم ضبط (8) تشكيلات عصابية ضموا (28) متهم ارتكبوا (17) حادثا متنوعا.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين ضبط عدد (36) متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (21) متهما.

وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط (271) دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة سيارة.

وتمكنت القوات من ضبط 23230) مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم فحص (55) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.



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